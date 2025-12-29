В Челябинской области рекомендовали отказаться от пиротехники на Новый год
11:09
ЧЕЛЯБИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Жителям и гостям Челябинской области рекомендуется отказаться от использования пиротехники на новогоднем празднике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.
"Рекомендуем воздержаться от использования пиротехники в новогодние праздники. При необходимости фейерверки [нужно] запускать на спецплощадках", - говорится в сообщении.
В администрации города сообщили, что в городе есть три специализированные площадки. Одна находится между торговым центром и набережной реки Миасс, вторая - на пляже "Шершневский", а третья - севернее пересечения улицы Сергея Герасимова с улицей Конструктора Духова.