В Челябинской области рекомендовали отказаться от пиротехники на Новый год

При необходимости фейерверки нужно запускать на спецплощадках

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Жителям и гостям Челябинской области рекомендуется отказаться от использования пиротехники на новогоднем празднике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

"Рекомендуем воздержаться от использования пиротехники в новогодние праздники. При необходимости фейерверки [нужно] запускать на спецплощадках", - говорится в сообщении.

В администрации города сообщили, что в городе есть три специализированные площадки. Одна находится между торговым центром и набережной реки Миасс, вторая - на пляже "Шершневский", а третья - севернее пересечения улицы Сергея Герасимова с улицей Конструктора Духова.