На Ямале 2,5 тыс. семей воспользовались мерами жилищной поддержки в 2025 году

В регионе действуют более 20 жилищных программ, наиболее востребованные из которых рассчитаны на молодых и многодетных семей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Жилищные условия в 2025 году в Ямало-Ненецком автономном округе улучшили 795 молодых ямальских семей, поддержку также получили 768 участников СВО и ветеранов боевых действий, еще 175 жилищных сертификатов предоставлены многодетным семьям - всего мерами жилищной поддержки в регионе воспользовались более 2,5 тыс. семей в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Мерами жилищной поддержки в 2025 году воспользовалось порядка 2,5 тыс. ямальских семей. Только в этом году программы для молодых семей помогли улучшить жилищные условия 795 ямальским семьям. Меры для участников СВО и ветеранов боевых действий охватили 768 семей. Еще 175 сертификатов использовали многодетные семьи", - говорится в сообщении.

На Ямале действуют более 20 программ жилищной поддержки, наиболее востребованные из которых рассчитаны на молодых и многодетных семей, а также участников СВО и ветеранов боевых действий. За семь лет участниками этих программ стали свыше 16 тыс. жителей округа, почти каждый десятый - представитель коренных малочисленных народов Севера (КМНС). В 2025 году новые квартиры получили более 150 семей КМНС, активно используя меры поддержки для многодетных и молодых семей, детей-сирот и ветеранов боевых действий.

С 1 января 2025 года действует обновленная программа для молодых семей с ключевым условием - рождение ребенка, где выплаты зависят от возраста родителей и количества детей; за год поддержкой воспользовались 204 семьи. Продолжают работать программы для участников СВО и их семей, включая выплаты до одного миллиона рублей, а также меры для многодетных семей.