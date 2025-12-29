ТАСС публикует фото прощания с Верой Алентовой

Церемония состоялась в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС публикует кадры с прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой. Церемония состоялась в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, передает корреспондент ТАСС.

На Тверском бульваре, рядом с памятником основателям Камерного театра народным артистам РСФСР Александру Таирову и Алисе Коонен, коллектив Театра Пушкина организовал фотовыставку, посвященную Алентовой.

Очередь желающих проститься с Алентовой составляла несколько метров.

Почтить память актрисы пришли министр культуры РФ Ольга Любимова, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова народный артист РФ Константин Хабенский, худрук Государственного театра наций народный артист РФ Евгений Миронов, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" народный артист РФ Карен Шахназаров, ректор ВГИКа Владимир Малышев, народный артист РФ Александр Олешко, народная артистка РФ Мария Аронова, генеральный директор Чеховского фестиваля Карина Цатурова, худрук и детектор Театра Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев и Владимир Жуков соответственно, младшее и старшее поколение актеров театра и многие другие.