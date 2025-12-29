Роскосмос передал 250 подарков для детей в прифронтовой зоне Херсонщины

Военнослужащие помогли обеспечить безопасную доставку

ГЕНИЧЕСК, 29 декабря. /ТАСС/. Активист в костюме Деда Мороза вручил сладкие подарки от Роскосмоса детям в прифронтовой зоне Херсонской области, передает корреспондент ТАСС.

Советник председателя областной думы Валентина Яковенко, которая обратилась к корпорации с просьбой помочь с подарками, уточнила, что их получат в основном дети из многодетных и малоимущих семьи. "Роскосмос передал 250 подарков. Дед Мороз у нас поющий, активист Движения первых, он их вручил. Нужно было создать праздник, несмотря на тяжелые времена. Это временные трудности. Мы все вместе. Мы здесь для того, чтобы объединяться и взаимодействовать, чтобы люди чувствовали поддержку", - сказала она после раздачи подарков в одном из сел.

Военнослужащие 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" помогли обеспечить безопасную доставку. Мобильная огневая группа контролировала небо, чтобы дроны не атаковали делегацию во время раздачи подарков.

Небольшой праздник уже организован в Новокаховском, Скадовском и Ивановском округах. В Новой Каховке, например, несмотря на сложную оперативную обстановку, удалось собрать много детишек и родителей. В отдаленных селах Скадовского округа этих подарков особенно ждали - утренники отменили из-за того, что дети заболели. К ним Дед Мороз отдельно пришел в гости и поздравил лично.