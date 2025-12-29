Депутат Свинцов: мобильный интернет могут ограничить в новогоднюю ночь

Зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи подчеркнул, что любые меры будут приниматься только по информации о возможных атаках дронов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мобильный интернет по соображениям безопасности может быть отключен в регионах в любую ночь, в том числе новогоднюю, но это не будет иметь негативных последствий. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).

"Именно мобильный интернет - да, могут отключать для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они смогли спокойно выходить на улицы, праздновать Новый год или другие праздники", - сказал депутат. Он подчеркнул, что "такие ограничения могут быть и в новогоднюю ночь, и в любую другую ночь, и в любой другой день". "Просто это сегодняшние реалии", - сказал Свинцов.

Депутат добавил, что временные ограничения мобильного интернета могут иметь и положительный эффект. "Люди как раз отдохнут от бесконечного просмотра ненужных роликов. А если кого-то надо поздравить - зайдите в гости, позвоните в дверь и поздравьте", - отметил парламентарий.

Свинцов также подчеркнул, что любые меры будут приниматься только по информации о возможных атаках дронов. "Если Минобороны определит, что украинские террористы в очередной раз направили десятки, может быть, сотни дронов по нашим городам, тогда, конечно, мобильный интернет будет ограничен", - заключил он.

Депутат напомнил, что отключение мобильного интернета - компетенция региональных властей. "Если Минобороны сообщает властям любого региона о том, что есть риск ударов дронов, то региональная власть, губернатор, председатель правительства региона принимает решение об ограничении. Это нормальная практика. Главная задача - это обеспечить безопасность наших граждан", - заключил Свинцов.