Движение на трассе Пермь - Екатеринбург ограничили из-за ДТП с грузовиком

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Ограничения движения для всех видов транспорта введены на 218-м км трассы Пермь - Екатеринбург из-за ДТП с участием грузовой машины. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

"Госавтоинспекция Свердловской области информирует о полном ограничении движения для всех видов транспортных средств на автодороге Пермь - Екатеринбург в связи с ДТП. На 218-м километре автодороги Пермь - Екатеринбург в районе Ачита по направлению в Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в аварии никто не пострадал.