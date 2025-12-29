В Югре продлили срок выплат участникам СВО

Решение касается граждан, заключивших контракт о прохождении службы через военный комиссариат или окружной пункт отбора

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 декабря. /ТАСС/. Срок предоставления денежных выплат участникам СВО в Ханты-Мансийском автономном округе продлили до 28 февраля 2026 года. Решение касается граждан, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ через военный комиссариат округа или окружной пункт отбора на службу по контракту третьего разряда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Югре продлили срок предоставления выплат участникам СВО. По словам директора департамента социального развития Югры Антона Терехина, решено продлить до 28 февраля 2026 года период предоставления денежных выплат гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ через военный комиссариат Югры или окружной пункт отбора на военную службу по контракту третьего разряда", - говорится в сообщении.

В ходе заседания правительства Югры под руководством губернатора региона Руслана Кухарука внесены изменения в Единый перечень прав, льгот и социальных гарантий для участников СВО и членов их семей. Изменения направлены на упрощение назначения мер поддержки и уточнение порядка предоставления денежных выплат военнослужащим.

Теперь при выплате за государственные награды участникам СВО не требуется предоставлять копию удостоверения о награждении - обмен документами будет происходить через межведомственное взаимодействие, что ускорит процесс оформления выплат, отметил Терехин.