В Крыму открылся новый молодежный центр

Он располагается на площади более 400 кв. м

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Комплексный молодежный центр "Чехов" открыли в столице Республики Крым - городе Симферополе, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Ранее председатель госкомитета молодежной политики региона Алексей Зинченко рассказал ТАСС, что центр располагается на площади более 400 кв. м в здании бывшей вечерней школы на улице Чехова, 13. Его строительство обошлось в 40 млн рублей. Центр включает в себя кабинеты, среди которых будет пространство патриотического воспитания, для молодежи будут доступны симуляторы, в том числе малые дроны, для обучения соответствующим навыкам. Также создан кабинет киберволонтеров для мониторинга интернет-пространства и библиотека с высокоскоростным интернетом.

"В молодежном центре есть все необходимое для обучения, проектной деятельности, проведения патриотических, образовательных, культурных и досуговых мероприятий. Это еще один шаг в формировании среды для самореализации молодежи в Крыму. Важно наполнить это пространство реальным содержанием и конкретными делами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.