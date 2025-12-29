В районах Марий Эл открыли шесть новых кинозалов в преддверии Нового года

Первым в них покажут снятый в регионе музыкальный фильм "Последний лепесток"

ЙОШКАР-ОЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Сразу шесть новых кинозалов открылись в районах республики Марий Эл в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев.

"Открыли шесть новых кинозалов в районах, теперь в праздничные дни наши жители смогут семьями, с друзьями сходить в кино и посмотреть любимые фильмы и новинки кинематографа на большом экране", - сказал Зайцев. Он напомнил, что ранее в районах уже начали работать десять кинозалов, созданных в рамках нацпроекта "Семья" и за год их посетили свыше 40 тыс. зрителей. "Таким образом, благодаря нацпроекту в республике теперь будет уже 16 кинозалов, а мы продолжим строить и модернизировать культурные объекты в наших городах и селах, чтобы жизнь в Марий Эл становилась еще интереснее", - заметил Зайцев.

Что же касается новых кинозалов, то первым в них будет демонстрироваться снятый в регионе музыкальный фильм "Последний лепесток": над его созданием работали более 700 человек со всей республики, участники всемарийских детских творческих коллективов. Режиссером фильма стал Андрей Огородников, композитором - Григорий Архипов.

Ранее Зайцев сообщал, что власти региона считают одной из ключевых своих задач улучшение условий труда профессионалов культурной сферы, а также привлечение в театры, музеи, дома культуры и библиотеки еще большего числа посетителей. "Строить и ремонтировать дома культуры, театры, школы искусств, открывать библиотеки и музеи, создавать новые пространства - это приятная миссия в ответ на бесценный вклад, который работники культуры вносят в просвещение и культурное обогащение общества", - подчеркивал Зайцев.