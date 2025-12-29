В Крыму объявили предупреждение об угрозе схода лавин в горах

В МЧС рекомендовали жителям и гостям не выходить в горы и леса

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Экстренное предупреждение об угрозе схода снежных лавин в горах объявлено в Республике Крым, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В связи с прохождением системы фронтальных разделов 29 и 30 декабря 2025 года в Крымских горах лавиноопасно. При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов", - говорится в сообщении.

В МЧС рекомендовали жителям и гостям Крыма не выходить в горы и леса, а водителям избегать горных дорог. При нахождении в зоне схода лавины необходимо бежать в сторону (вбок), попытаться уйти с ее пути. При захлестывании нужно стараться удержаться на поверхности потока, а оказавшись под снегом, не кричать и стараться расчистить воздушный карман перед лицом и грудью.

Ранее в Крыму объявляли штормовое предупреждение на 29 декабря из-за снега, метели, сильной гололедицы и ветра до 30 м/с. Больше 16,8 тыс. человек в республике осталось без света из-за последствий снегопада.