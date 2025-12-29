В Сочи на море фиксируются волны высотой в несколько метров

Имеются локальные повреждения инфраструктуры

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Высота волн в Сочи, где объявлено штормовое предупреждение, достигает нескольких метров, передает корреспондент ТАСС. Имеются локальные повреждения инфраструктуры.

Высокие волны, в частности, наблюдаются в Адлерском районе города-курорта. Местами имеются повреждения объектов городской инфраструктуры. Так, на набережной в районе Адлерского железнодорожного вокзала ветер повалил фонарный столб. Сама набережная засыпана мелкой галькой и частично подтоплена. Похожая ситуация наблюдается и на набережной в районе пляжа "Огонек-3".

В Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, возможен подъем уровня воды в реках. Порывы ветра достигнут 22 м/с. Температура воздуха опустится до минус пяти градусов, а на высокогорье прогнозируется метель с ухудшением видимости. В горах выше 500 м над уровнем моря - лавиноопасно.

Замначальника Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова накануне сообщала, что в Краснодарском крае в ночь с 31 декабря на 1 января пройдет холодный фронт, который даст в большинстве районов региона осадки в виде мокрого снега и снега. Температура в праздничную ночь максимально опустится до минус семи градусов, отдельно в юго-восточных и предгорных районах - до минус 12. На побережье в новогоднюю ночь температура воздуха будет в пределах от минус двух до плюс трех градусов.