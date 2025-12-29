В регионах ПФО прогнозируют морозную новогоднюю ночь

В некоторых регионах ожидается снег

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Температурные качели и снег ожидаются в конце 2025-го и на январских праздниках 2026 года в регионах Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

"Конец года и начало нового года по температурному режиму в Саратовской области будут характеризоваться так называемыми температурными качелями. Во вторник и в среду температура воздуха ночью - минус 4-9 градусов, в отдельных районах до минус 13, а днем от минус 2 до минус 7 градусов. После прохождения циклона произойдет заток холода, поэтому в новогоднюю ночь будет морозно. 1-2 января в ночные часы ожидается минус 9-14 градусов, местами при прояснении до минус 22. В дневные часы по области - минус 7-12 градусов", - рассказала ТАСС начальник отдела прогнозирования Саратовского гидрометцентра Ольга Кузнецова.

Морозы, снег и потепление

По словам Кузнецовой, 30 декабря в большинстве районов Саратовской области пройдет небольшой снег, 31 декабря - местами по области. В первый день нового года, 1 января, ожидается слабый снег, а 2 января осадки прекратятся. С 3 января в регионе будет постепенно теплеть, прогнозируются осадки в виде мокрого снега и мороси. Такая погода, по информации специалиста, сохранится до Рождества (7 января) после чего температура вновь начнет понижаться.

Зимняя погода установилась в соседней Самарской области, куда циклон принес умеренно морозный фон и снегопады различной интенсивности. В среду, 31 декабря, днем ожидается минус 4 градуса, а в новогоднюю ночь столбики термометров опустятся до минус 13 градусов. Самым холодным днем недели, по прогнозу синоптиков, станет пятница, когда днем температура опустится до минус 12 градусов, осадки прекратятся и выглянет солнце. В воскресенье потеплеет до 0 градусов.

Облачная погода и снегопады ожидаются в последние дни декабря и начале января также в Оренбургской области. В канун Нового года в регионе потеплеет до минус 2-7 градусов, а в праздничную ночь ожидается снег, метель и минус 3-8 градусов. Днем 1 января в Оренбуржье прогнозируют от 0 до минус 5 градусов, при этом продолжит идти снег.

В Кирове днем 31 декабря потеплеет до минус 9-11 градусов, а в ночь на 1 января синоптики прогнозируют минус 13-15 градусов. В Республике Башкортостан в последний день года ожидается минус 5-10 градусов, а в ночь на 1 января минус 7-11 градусов и снег.

Последняя неделя этого года и первая неделя следующего в Пермском крае будет умеренно морозной и впервые за долгое время с небольшим количеством осадков. По данным синоптиков, температура в среднем за неделю ожидается по югу края близкой к норме, а по северу - на 1-2 градуса холоднее нормы. Самым холодным днем недели на большей части края будет вторник, а самым теплым может быть конец недели, при этом резких колебаний температуры воздуха не предвидится. Днем 31 декабря на большей части Прикамья ожидается минус 8-13 градусов, температура сохранится и в новогоднюю ночь, пойдет небольшой снег. 2 января на территорию края будет поступать более холодная воздушная масса, ожидается минус 10-15 градусов со слабым снегом. В ночь на 3 января похолодает до минус 15-20 градусов с прояснениями. А уже 4 января, по предварительным прогнозам, возможен вынос теплого влажного воздуха в Поволжье и на Урал, который будет сопровождаться обильными снегопадами в Пермском крае, а в южной части региона вероятно кратковременное потепление до 0 - минус 5 градусов.

Последствия снегопадов

Сильный снегопад прошел ранее в Чувашии. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Чебоксар Станислав Трофимов, все силы в городе были брошены на уборку снега. В выходные в городе работали более 80 единиц техники.

Территория соседней Ульяновской области оказалась под влиянием высотной обширной ложбины, в которой формируются циклоны, сообщают синоптики. В регионе уже несколько дней подряд идет снег различной интенсивности. Только за последние двое суток в Ульяновске выпало почти 5 мм осадков. По информации властей, дорожные и коммунальные службы непрерывно занимаются очисткой и содержанием улично-дорожной сети, ликвидируя последствия умеренного снегопада в Ульяновске. Учреждение "Дорремстрой" в каждую смену задействовало семь колонн комбинированных дорожных машин, а также до 20 тракторов на сгребании снега на обочины, подметании и обработке проезжей части и тротуаров противогололедными материалами. За сутки с улиц города вывезено 90 самосвалов снега. Для борьбы с гололедом использовано 245 тонн песко-соляной смеси.