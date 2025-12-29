В Херсонской области в 2025 году пассажиропоток вырос почти в два раза

По регулярным маршрутам перевезено 1 053 932 пассажира

ГЕНИЧЕСК, 29 декабря. /ТАСС/. Объем перевозок в Херсонской области значительно вырос в 2025 году, пассажиропоток увеличился почти в два раза по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минтрансе.

"По итогам года зафиксирован значительный рост объемов перевозок. В 2025 году автостанциями было принято и отправлено 203 460 автобусов, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 118 500. Пассажиропоток достиг 345 794 человека, что на 133 342 пассажира больше, чем годом ранее", - сказали в министерстве.

По данным министерства, за 2025 год по регулярным маршрутам перевезено 1 053 932 пассажира. "Ежедневно выполняется в среднем 380 рейсов, на которых за сутки перевозится порядка 4 900 пассажиров", - уточнили в Минтрансе.