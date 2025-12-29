Семья из Красноярского края получила медаль за участие в запуске ракеты

Поездка на космодром "Восточный" была организована в рамках акции "Елка желаний"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Семья из закрытого "атомного" города Зеленогорска (Красноярский край) получила медаль "Участнику запуска космического аппарата "АИСТ-2Т" от Роскосмоса за участие в последнем в 2025 году запуске ракеты в космос. Поездка на космодром "Восточный" для семьи Завирюха была организована при поддержке госкорпораций "Росатом" и "Роскосмос", полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе и губернатора Амурской области в рамках акции "Елка желаний", рассказали ТАСС в департаменте по взаимодействию с регионами Росатома.

28 декабря 2025 года юная София вместе с мамой Анной и семилетним братом Демидом посетили космодром "Восточный", где стали участниками последнего в уходящем году запуска ракеты в космос. В этот день с Восточного стартовал носитель "Союз-2.1б" с двумя спутниками "Аист-2Т" и 50 попутными аппаратами. "Когда я увидела, как вмиг ночное небо становится оранжевым, то поняла, что моя мечта сбылась! Это радость, которую описать невозможно! Я всем желаю никогда не грустить, верить в свои мечты и добиваться, чтобы они всегда воплощались в жизнь!", - поделилась своими эмоциями 11-летняя София Завирюха.

На дальневосточной земле семью ожидала теплая встреча и большая культурная программа. Они посетили Дом российско-китайской дружбы и Музей космонавтики, узнали много нового и интересного об истории и культуре Дальнего Востока. Посещение космодрома "Восточный", где дети своими глазами увидели успешный запуск ракеты, стало ярким финалом поездки.

"Первый раз поучаствовали в "Елке желаний". Когда нам позвонили и сказали, что мы полетим на Дальний Восток на космодром, то сын, конечно, бегал радовался, а мы с дочерью просто стояли со слезами на глазах. Всегда говорила своим детям, что нет ничего невозможного, и вот такой подарок, который сделали нам столько людей из Росатома, Роскосмоса, из всех уровней власти - это настоящее новогоднее чудо!" - рассказала Анна Завирюха.

Атомные мечтатели

По словам директора департамента по взаимодействию с регионами Росатома Марины Кирдаковой, госкорпорация - большая семья ответственных мечтателей, и именно благодаря таким людям, умеющим мечтать и прилагать все силы для достижения этой мечты, госкорпорация достигла мирового технологического лидерства. "Жители нашего "атомного" города, желание которых сейчас исполнилось, как раз такой пример. Они активно участвуют в общественной жизни, волонтерских проектах, их отец - настоящий образец истинного патриота своей страны, которым городится не только родная семья, но и весь город. Таких семей сотни и тысячи в нашем 31 городе присутствия, и мы их всесторонне поддерживаем, особенно молодых ребят. Талантливые, целеустремленные, социально ответственные и любящие свою Родину дети должны знать, что любая их мечта может исполниться, как случилось в этот раз", - уверена Марина Кирдакова.

Посещение космодрома - уникальная возможность прикоснуться к истории освоения космоса, ощутить атмосферу великих свершений и испытать чувство гордости за достижения отечественной космонавтики, считает статс-секретарь - заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Алена Руденко. "Радостно осознавать, что Роскосмос воплотил в реальность столь значимую новогоднюю мечту. Знаю, что кроме посещения космодрома, у Софии была насыщенная программа пребывания в Благовещенске. Это прекрасно, поскольку именно путешествия, новые знания и увлекательные открытия оставляют самые светлые воспоминания на всю жизнь. Убеждена, что София поделится своими впечатлениями с друзьями и близкими", - отметила Алена Руденко.