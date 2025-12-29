Кравцов: в России 75,5% молодых людей от 15 до 19 лет обучаются в колледжах

Министр просвещения РФ также рассказал про опрос ВЦИОМа, согласно которому 72% населения страны считают рабочие профессии престижными

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Доля ребят в возрасте от 15 до 19 лет, обучающихся в колледжах, составляет 75,5%. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24".

"В колледжах обучаются 3,9 млн студентов. Это сопоставимые данные с периодом Советского Союза. В РСФСР обучалось в колледжах порядка 4 млн. А общее количество - 75,5% ребят от 15 до 19 лет обучаются в колледжах", - сказал он.

Министр рассказал про опрос ВЦИОМа, согласно которому 72% населения нашей страны считают рабочие профессии престижными.