Новый водовод для снабжения Мариуполя вышел на проектную мощность

Проект реализовали при координации Минстроя РФ и сдали досрочно

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Водовод для подпитки Старокрымского водохранилища, откуда вода поступает в Мариуполь, вышел на проектную мощность - 90 тыс. куб. м в сутки, сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий (ФРТ).

"После того, как последние участки трубопровода были смонтированы, установлены камеры переключения, приступили к опрессовке системы. Одновременно с этим поменяли технологические схемы работы ВНС, установили новые насосы. В условиях отсутствия напора воды, создаваемого самотеком, они позволяют перебрасывать порядка 90 тыс. куб. метров воды в сутки. По этому показателю проектной мощности объект сейчас и транспортирует ресурс до Старокрымского водохранилища", - цитирует пресс-служба гендиректора технического заказчика ФРТ Константина Вострикова.

Отмечается, что 15-километровый водовод построен между Павлопольским и Старокрымским водохранилищами. Его прокладка началась в июне. Проект реализован при координации Минстроя РФ и сдан досрочно.

В начале декабря 2025 года глава администрации Мариуполя Антон Кольцов сообщил ТАСС, что строители завершили монтаж трубопровода.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.