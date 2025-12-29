Forbes: Бейонсе стала долларовым миллиардером

По данным журнала, в списке миллиардеров 22 артиста, из них пятеро - музыканты

Бейонсе © Justin Sullivan/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Американская певица Бейонсе (полное имя - Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) стала пятым музыкантом в списке Forbes, чей доход преодолел отметку в миллиард долларов.

По данным Forbes, в списке миллиардеров 22 артиста, из них пятеро - музыканты. В их числе, помимо Бейонсе, ее муж Jay-Z (настоящее имя - Шон Картер), Брюс Спрингстин, Рианна (полное имя - Робин Рианна Фенти) и Тейлор Свифт. Бейонсе смогла получить новый статус благодаря выпущенному в 2024 году альбому Cowboy Carter и "самому кассовому концертному туру" этого года.

Бейонсе родилась в 1981 году в Техасе. Считается одной из самых популярных и влиятельных исполнительниц в США двух последних десятилетий. Продано более 200 млн ее записей, она выигрывала премию Grammy 32 раза - больше любого другого артиста.