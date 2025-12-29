В новогоднюю ночь россияне могут увидеть северное сияние

Наиболее высокая вероятность его заметить у жителей Мурманской, Архангельской, Ленинградской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новогодняя ночь может порадовать россиян северным сиянием, наиболее высокая вероятность увидеть его у жителей Мурманской, Архангельской, Ленинградской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Солнце сумело создать интригу на новогодние праздники. Если еще вчера вероятность встретить новогоднюю ночь под северными сияниями была минимальной, то в настоящее время, неожиданно, на это появились шансы. <…> Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, наиболее высокой вероятность полярных сияний в новогоднем небе может быть в северо-западных регионах страны: Мурманская, Архангельская, Ленинградская области, республика Карелия и Санкт-Петербург", - написал он в своем Telegram-канале.

Леус объяснил, что на Солнце в последние дни наблюдался заметный рост вспышечной активности, но почти все активные области, кроме одной, были расположены на удалении от линии Солнце - Земля, и никакие события в них, независимо от мощности, не способны были повлиять на космическую погоду. Единственным активным центром, расположенным тоже далеко, но все же в пределах досягаемости Земли, была область 4317 в северном полушарии Солнца. И именно в ней в ночь с 28 на 29 декабря, между двумя и тремя часами по московскому времени, произошла серия вспышек, включая две вспышки категории M.

Математическое моделирование показывает, что в результате вспышек в космос было выброшено облако плазмы средней величины, которому на путь от Солнца до Земли потребуется около трех суток и оно сможет задеть планету краем в ночь с 31 на 1 января.

Синоптик подчеркнул, что вероятность появления северного сияния в небе над центральной частью страны пока небольшая.