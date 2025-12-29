Народный фронт передал бойцам СВО партию из 140 транспортных средств

Процесс передачи транспорта прошел в Ростовской области

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Представители Народного фронта передали военнослужащим в зоне СВО партию из 140 транспортных средств. Как сообщили ТАСС в ОНФ, в нее вошли автомобили, в том числе бронированные, багги и мотоциклы.

"Народный фронт в рамках исполнения поручения первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова передал военнослужащим, участвующим в СВО, новую крупную партию из 140 транспортных средств", - сказали в Народном фронте. Процесс передачи транспорта прошел в Ростовской области.

Такие поставки при поддержке Народного фронта идут третий год, за это время военнослужащие получили уже более шести тыс. транспортных средств.

"Автомобили оборудованы защитными системами, противоосколочными одеялами, которые делают машины более живучими в боевых условиях, сохраняют жизни и здоровье водителей и пассажиров. И, конечно, мы положили в каждый из них массу полезных подарков для того, чтобы поздравить бойцов с Новым годом", - сказал представитель Народного фронта Анатолий Чернышов.