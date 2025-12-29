Путин из Кремля напрямую обратился к солдатам на поле боя с благодарностью

Президент России также поздравил бойцов с наступающим Новым годом

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО напрямую обратился к солдатам и офицерам на поле боя, чтобы поблагодарить их за службу.

"В успехах на фронте российских вооруженных сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой, - отметил верховный главнокомандующий. - Хочу к ним напрямую обратиться".

"Уважаемые товарищи! Вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служения Родине. Работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России. Благодарю вас за доблестную службу Отечеству! И поздравляю с наступающим Новым годом", - обратился Путин.

"Хочу высказать слова благодарности еще раз всем российским военнослужащим, в настоящее время выполняющим боевые задачи на линии боевого соприкосновения, на линии фронта", - заключил глава государства.