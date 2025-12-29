Парковку в новогодние праздники призвали сделать бесплатной

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Новые люди" направила письмо министру транспорта РФ Андрею Никитину с предложением ввести бесплатную парковку на платных городских парковках по всей России в период новогодних праздников - с 31 декабря по 10 января. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Считаем необходимым законодательно установить, что на всей территории России парковочные места на платных городских парковках должны быть бесплатными в новогодние праздники. В качестве альтернативы целесообразно рассмотреть возможность разработки методических рекомендаций об установлении бесплатной парковки на период новогодних праздников. Такие рекомендации будут носить юридически не обязывающий, но убедительный характер, побуждая органы власти субъектов РФ единообразно ввести бесплатную парковку с 31 декабря по 10 января включительно", - говорится в обращении.

Как отмечают авторы инициативы, сегодня правила парковки в праздничные дни определяются региональными и муниципальными властями, из-за чего условия в разных городах отличаются. По словам депутатов, в Москве с 31 декабря по 10 января парковка на улицах будет бесплатной, при этом в Санкт-Петербурге в этот период она останется платной.

"В результате многие граждане лишены тех же прав, которыми пользуются, например, жители Москвы, хотя праздничные дни являются общими для всей страны. Чтобы восстановить справедливость и обеспечить равные права граждан независимо от региона проживания, необходим единый подход на федеральном уровне", - добавили депутаты.