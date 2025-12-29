В Самарской области создали сеть центров помощи участникам СВО "Сердце воина"

В нее вошли 54 отделения во всех муниципальных образованиях

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 29 декабря. /ТАСС/. Сеть центров помощи участникам СВО "Сердце воина" в Самарской области создана, в нее вошли 54 отделения во всех муниципальных образованиях. Об этом сообщила врио заместителя председателя регионального правительства Регина Воробьева на оперативном совещании.

"Работа по созданию центров "Сердце воина" в муниципальных образованиях завершена, во всех территориях региона открыты кабинеты центра", - сказала Воробьева.

Она сообщила, что всего создано 54 центра - 12 на базе семейных МФЦ, 32 в кадровых центрах "Работа в России" и 10 на базе центров социального обслуживания населения. Центры работают по принципу единого окна.

Основные направления работы центров "Сердце воина" - трудоустройство и психологическая помощь для социализации и адаптация к мирной жизни защитников Отечества, поддержка членов их семей. Воробьева подчеркнула уникальность системы - применение технологии "равный консультант", когда сами участники спецоперации имеют возможность оказывать психологическую поддержку и консультировать по трудоустройству других военнослужащих. Уже работают в центрах 5 ветеранов СВО и 18 членов их семей. Всего в "Сердце воина" оказывают помощь более 200 специалистов. На сопровождении в центре стоят 85 участников СВО, 164 супруги защитников Отечества и 261 родственник. Губернатор Вячеслав Федорищев отметил необходимость расширять количество людей, получающих поддержку в центрах "Сердце воина".

Первый региональный центр комплексной поддержки участников СВО "Сердце воина" открыли в Самаре в начале 2025 года. Центр оказывает защитникам Отечества и их семьям психологическую поддержку и помогает в трудоустройстве, дополняя работу филиалов федерального фонда "Защитники Отечества". Центры создавались в каждом населенном пункте региона, где проживают более 5 тыс. человек.