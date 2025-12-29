В Карелии почти 300 классов закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ

Также на карантин были закрыты 58 групп в 26 детских садах

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 декабря. /ТАСС/. Повышенная заболеваемость ОРВИ на прошлой неделе привела к приостановке деятельности 299 классов в 48 школах Карелии. Также на карантин были закрыты 58 групп в 26 детских садах, сообщили на сайте Роспотребнадзора республики.

"За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ в республике приостановлена деятельность 299 классов в 48 СОШ (Кемский, Прионежский, Кондопожский, Калевальский, Суоярвский, Медвежьегорский, Пудожский р-ны, г. Сортавала, г. Костомукша, г. Петрозаводск), 58 групп в 26 МДОУ (Пудожский, Прионежский, Медвежьегорский, Лахденпохский районы, г. Сортавала, г. Петрозаводск)", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидпорога на 26,15%.