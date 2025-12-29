В Петербурге в Новый год общественный транспорт будет работать круглосуточно

То же самое касается и работы транспорта в ночь на Рождество

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Общественный транспорт в Санкт-Петербурге будет работать круглосуточно в Новый год и Рождество. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

"В новогоднюю и рождественскую ночи общественный транспорт Петербурга перейдет на особый режим работы - круглосуточный. Город подготовил большую праздничную программу. Создаем необходимые условия, чтобы петербуржцы и гости Северной столицы могли комфортно добраться до мест проведения мероприятий, посетить родных и друзей, а верующие в ночь на Рождество - принять участие в богослужениях в православных храмах", - привели в пресс-службе слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

В пресс-службе пояснили, что в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января метрополитен Санкт-Петербурга и несколько маршрутов наземного общественного транспорта будут работать круглосуточно. В ночное время интервал движения поездов метро составит до 10 минут, наземного транспорта - до 30 минут.

Связь центра города с отдаленными районами, включая Колпино, Пушкин, Зеленогорск, Сестрорецк, Ломоносов, Кронштадт, Красное Село, Петергоф, Металлострой и Парголово, будет обеспечена маршрутами наземного транспорта. Также будут работать маршруты с выходом к станциям метро и проходящие по магистралям густонаселенных микрорайонов. Среди них - Уткина Заводь, проспект Ветеранов, Дальневосточный проспект, проспект Просвещения и другие.

Для перевозок наземным транспортом в новогоднюю ночь в Петербурге будут задействованы автобусы 20 маршрутов, троллейбусы трех и трамваи четырех маршрутов. В рождественскую ночь будут ходить автобусы на трех маршрутах и троллейбусы на двух.

В Петербурге к Новому году и Рождеству подготовлено более 300 праздничных мероприятий. Основные торжества пройдут на Дворцовой площади.