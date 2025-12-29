В Кстово вручили боевое знамя военно-инженерному училищу, которому более 320 лет

Образовательное учреждение ведет свою историю с 1701 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 декабря. /ТАСС/. Боевое знамя вручили Нижегородскому гвардейскому высшему военно-инженерному командному Ковельскому Краснознаменному училищу, история которого ведется с 1701 года. Об этом сообщил глава областного центра Юрий Шалабаев.

"Принял участие в знаковом событии - церемонии вручения боевого знамени Нижегородскому гвардейскому высшему военно-инженерному командному Ковельскому Краснознаменному училищу", - написал он.

Училище, по словам Шалабаева, ведет свою историю с 1701 года, с первой российской школы военных инженеров, созданной Петром I.

"Училище, расположенное в Кстово, всегда было кузницей кадров как для Вооруженных сил, так и для гражданских отраслей нашей страны. И сегодня, спустя 13 лет после расформирования, открывшись и набрав новых курсантов, оно вновь заявляет о себе как о вузе, который начал готовить высококлассных специалистов по востребованным военным специальностям", - добавил глава города.