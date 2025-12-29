Звание почетных доноров страны получили 35 жителей Кабардино-Балкарии

Всего в регионе 877 почетных доноров России

НАЛЬЧИК, 29 декабря. /ТАСС/. Звание "Почетный донор России" получили 35 жителей Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

"На станции переливания крови состоялось торжественное чествование доноров. 35 жителей региона были награждены нагрудными знаками "Почетный донор России" за многолетнюю безвозмездную сдачу крови и значительный вклад в развитие донорского движения. Кроме того, один житель республики был удостоен ведомственного знака отличия "За содействие донорскому движению" за активную поддержку и развитие службы крови", - отметили в ведомстве.

Также министру здравоохранения КБР Рустаму Калибатову вручили благодарность от фонда "Благодействие" и Фонда поддержки социальных инициатив "Огонь жизни". А коллективу Службы крови КБР и ее руководителю Дине Узденовой - благодарственное письмо главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

Всего в регионе 877 почетных доноров России. Количество донаций с каждым годом растет. Ранее станция переливания крови Минздрава КБР названа в числе лучших по результатам конкурса "Донорство крови. Связь поколений" всероссийской акции "Код донора. Защитники Отечества".