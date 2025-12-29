Патрушев назвал важной задачей школ пробуждать в детях интерес к науке

Помощник президента отметил, что это поможет создать фундамент подготовки инженеров

Редакция сайта ТАСС

РЫБИНСК /Ярославская область/, 29 декабря. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал крайне важной задачей школ пробуждать в детях активный интерес к науке и благодаря этому создать фундамент подготовки увлеченных инженеров.

"Безусловно, фундамент инженерного образования закладывается в школе. Именно школа дает базовые знания по математике, физике, химии, биологии, информатике, на которые впоследствии укладываются профессиональные программы подготовки и переподготовки", - сказал Патрушев, выступая в Рыбинском государственном авиационном техническом университете (РГАТУ) имени Соловьева на совещании по вопросам повышения эффективности подготовки инженерных кадров, в том числе для двигателестроения и судостроения. Совещание прошло по поручению президента РФ Владимира Путина.

По данному направлению уже приняты меры, добавил Патрушев. Так, при поддержке индустриальных партнеров в Рыбинске создано 38 инженерных классов, в которых обучаются более 780 учеников, отметил он. По словам Патрушева, программой развития Рыбинского университета, утвержденной Минобрнауки РФ, предусмотрена организация инженерных классов во всех школах города.

"Крайне важно укреплять интерес школьников к науке и инженерной деятельности. Также требуется постоянно совершенствовать подходы к образованию детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые позволят сформировать активный интерес детей к науке и технике. Таким образом мы создадим фундамент, который будет поддерживать интерес к технологиям и инженерии на протяжении всей учебной жизни ребенка, повышая шансы на подготовку квалифицированных и увлеченных специалистов в будущем", - подчеркнул он.

Патрушев указал на исключительную важность работы учителей. "Основа для технологического лидерства страны формируется, прежде всего учителем, а это значит, что нужно серьезно повышать требования к поступающим в педагогические вузы абитуриентам, добиваться высокого уровня педагогической и предметной подготовки будущих учителей, устранить имеющийся дефицит преподавателей данных предметов. В целях реализации наших решений по восполнению дефицита учителей по математике и физике, повышению качества их подготовки на базе Рыбинского университета образован Центр инженерной физико-математической подготовки педагогов и наставников "Ресурс". Обучение в центре осуществляется на основе цифровых лабораторий, позволяющих погрузиться в экспериментальную физику и освоить знания на реальных примерах", - сказал Патрушев.

С 2025 года в Ярославской области в целях реализации непрерывного образования при подготовке инженерных кадров реализуется пилотный проект по созданию "бесшовного" образования, который объединяет Рыбинский университет, среднюю школу №1 и созданный на ее базе детский сад, отметил помощник президента.