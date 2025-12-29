Подмосковье подарило детям из ДНР почти 23 тыс. новогодних подарков

Московская область систематически оказывает шефскую помощь новым регионам России

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Около 23 тыс. новогодних подарков отправились из Московской области детям, проживающим в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Всего мы закупили почти 23 тыс. подарков и направили их в такие города, как Макеевка, Мариуполь и Новоазовск. Эти подарки были адресованы детям в возрасте от 3 до 18 лет - школьникам, воспитанникам детских садов и специализированных детских учреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подарки включают в себя конфеты, термос с индикатором температуры и новогоднюю открытку с поздравлением от губернатора Московской области. Каждый подарок был оформлен с учетом возрастных особенностей детей. "Важно было не только порадовать малышей сладостями, но и подарить им ощущение праздника и заботы. В открытках содержались теплые слова поддержки и пожелания счастья, здоровья и успехов в новом году", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе добавили, что Подмосковье систематически оказывает шефскую помощь новым регионам России.