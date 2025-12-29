Дороги к плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая закрыли из-за снега

Движение временно прекращено для всех видов транспортных средств

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Дороги к плато Ай-Петри в Республике Крым со стороны Ялты и Бахчисарая закрыты в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в Службе автомобильных дорог региона.

"Со стороны Ялты до плато Ай-Петри движение временно ограничено для всех механических транспортных средств до улучшения погодных условий. Дорога на плато Ай-Петри со стороны Бахчисарая также закрыта в соответствии с приказом Министерства транспорта Республики Крым. Движение временно прекращено для всех видов транспортных средств", - говорится в Telegram-канале предприятия.

Ранее в Крыму объявляли штормовое предупреждение на 29 декабря из-за снега, метели, сильной гололедицы и ветра до 30 м/с. Экстренное предупреждение объявлено из-за угрозы схода снежных лавин в горах. Более 16,8 тыс. человек в республике осталось без света, в Ялте часть автобусов и троллейбусов не вышли на маршрут.