Дети медицинских работников Москвы посетили профсоюзную елку

На мероприятии работали 100 волонтеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Профсоюз работников здравоохранения Москвы провел новогодние елки для более чем 13 тыс. человек. Гостями представления "Хранители времени. Миссия (не) выполнима" стали медицинские работники с детьми, сообщил ТАСС председатель профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов.

"Профсоюзные елки - это наша добрая традиция и масштабный социальный проект. На протяжении восьми лет мы проводим елки для детей медицинских работников. В этом году мы рады были видеть на анимационной программе и представлении "Хранители времени. Миссия (не) выполнима" в культурном центре "Москвич" свыше 13 тыс. ребят и их родителей. Праздник объединил семьи медицинского сообщества города, помог им проникнуться атмосферой волшебства и зарядиться положительными эмоциями", - рассказал Ремизов, добавив, что по завершении представления зрители получили новогодние подарки - сладкие наборы с вологодским шоколадом.

На профсоюзной елке гости встретились с Дедом Морозом и его помощниками, поучаствовали в мастер-классах, а также посмотрели спектакль о подростках, которым предстояло вернуть ход времени и спасти кремлевские куранты, чтобы наступил Новый год. "Наша сказка - о ценности времени, ее главный посыл - "берегите время" - находит особый отклик в медицине - области, где время напрямую связано со спасением жизней и здоровьем людей", - отметил Ремизов.

По его словам, на мероприятии работали 100 волонтеров - студенты медицинских вузов. Будущие врачи и сотрудники медучреждений встречали зрителей, помогали ориентироваться на площадке культурного центра и делать памятные фотографии. Сегодня профсоюз работников здравоохранения Москвы объединяет 168 тыс. трудящихся и является одной из крупнейших общественных организаций столицы.