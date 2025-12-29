Нападавших на псковских десантников внесли в перечень террористов

Им предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих

© Александр Ярик/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов троих участников нападения на десантников в Чечне. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Мурзагишиев Рустам Айнодинович, (Марзагишиев Рустам Айнодинович), 24 июля 1976 года рождения, ст. Шелковская Шелковского района Грозненской области. <...> Савченко Чингиз Александрович, 12 июля 1979 года рождения, город Мариуполь Донецкой области Украины. <...> Шукуров Илхом Ибрагимович, 6 декабря 1976 года рождения, город Карши Кашкадарьинской области Республики Узбекистан", - указано в перечне.

Ранее сообщалось, что 2 декабря в трех регионах РФ были задержаны трое фигурантов уголовного дела о нападении на псковских десантников в Чеченской республике в 2000 году. Наряду с Шукуровым, задержаны гражданин России Рустам Мурзагишиев (в Карачаево-Черкесии) и гражданин Украины Чингиз Савченко (в Смоленской области). Им предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.