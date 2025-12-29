Смоленская таможня передала МО конфискованные электроприборы для нужд СВО

В состав партии вошли более 8,3 тыс. изделий

СМОЛЕНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Смоленская таможня передала Министерству обороны России партию конфискованных электроприборов на сумму свыше 16 млн рублей для нужд СВО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Смоленскими таможенниками передана партия электроприборов на сумму свыше 16,1 млн рублей. В состав партии вошли более 8,3 тыс. изделий: блоки питания, светильники различного типа и светодиодные лампы", - отметили в пресс-службе.

Товары были конфискованы при попытке ввоза на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без проведения необходимого таможенного декларирования. Решением суда они обращены в федеральную собственность. После завершения всех юридических процедур сотрудники таможни организовали их передачу представителям военного ведомства для дальнейшего распределения в интересах участников СВО.

В таможне подчеркнули, что оказание помощи военнослужащим носит системный характер. На собранные личные средства сотрудники закупают и по заявкам передают подразделениям укрывные тенты, предметы первой необходимости, гигиены, строительные материалы, генераторы, средства связи, медикаменты и продукты длительного хранения.