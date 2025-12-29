Патрушев: в 2025 году в России оздоровили 3,6 тыс. га озер и водохранилищ

Параллельно в рамках исполнения федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие" проведены первые отборы проектов по строительству новых очистных сооружений

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. В 2025 году в России проведены мероприятия по оздоровлению озер и водохранилищ на общей площади порядка 3,6 тыс. га, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

"В 2025 году мероприятия по экологическому оздоровлению озер и водохранилищ охватили 3,6 тыс. га. Кроме того, продолжены реконструкция гидроузла на Елизаветинском водохранилище в Луганской Народной Республике и строительство Красногорского гидроузла на реке Иртыш в Омской области. Также введены в эксплуатацию 12 объектов инженерной инфраструктуры протяженностью более 54 км. Их строительство направлено на защиту от наводнений населенных пунктов, где проживают 63 тыс. человек", - рассказал Патрушев, которого цитирует его пресс-служба.

Как отметил вице-премьер, совокупно на развитие водохозяйственного комплекса правительство РФ в этом году направило порядка 8 млрд рублей. В том числе из резервного фонда правительства на строительство дамб было выделено около 1,3 млрд рублей. Это позволило дополнительно реализовать в 2025 году проекты в Чеченской Республике и Кемеровской области, а в Амурской области выполнены большие объемы работ, что даст возможность в 2026 году ввести объект в эксплуатацию.

Параллельно в рамках исполнения федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие" проведены первые отборы проектов по строительству новых очистных сооружений. Их реализация начнется в 2026 году. Среди выбранных регионов - Челябинская, Курганская и Иркутская области, а также Пермский край.