Обновленное правительство Ленобласти сделает акцент на кадрах, ЖКХ и соцполитике

Планируется увеличение числа квот в ленинградских техникумах, колледжах и училищах до 10 тыс. человек к 2030 году

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Обновленный состав правительства Ленинградской области акцентирует свое внимание на трех приоритетных проектах в 2026 году. В их число войдет обеспечение региона кадрами, реформирование жилищно-коммунального хозяйства и усиление социальной политики, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко корреспонденту ТАСС на брифинге.

"Одним из самых приоритетных будет проект, связанный с обеспечением кадров для развития образования и экономики Ленинградской области <…> на период до 2035 года. Мы хотим делать акцент на "доморощенные" в хорошем смысле этого слова кадры, реформировать систему профессионального образования, среднетехнического образования и систему синих воротничков", - подчеркнул глава региона.

Планируется увеличение числа квот в ленинградских техникумах, колледжах и училищах до 10 тыс. человек к 2030 году и до 15 тыс. человек к 2035 году. Цель - обеспечить трудоустройство не менее 80% выпускников по полученной специальности на территории региона.

"При этом мы достаточно, скажем так, в свободной форме относимся к высшему образованию, потому что нет смысла нашему региону конкурировать за высшее образование с Санкт-Петербургом. А вот создать условия, чтобы наши выпускники возвращались к нам на работу, это да", - сказал Дрозденко.

Акценты на ЖКХ и социальной политике

Вторым важным проектом для обновленного состава правительства Ленинградской области должно стать реформирование жилищно-коммунального хозяйства, связанное в первую очередь с экологической частью.

"С одной стороны, мы должны дать населению чистую воду, а с другой стороны, мы должны гарантировать минимизацию сбросов в наши водоемы и реки. <…> Мы будем добиваться реализации программы "Чистая Ладога". Это серьезная программа, которая нужна не только СЗФО, но и всей России. Эту идею уже поддержали мои коллеги - губернаторы из соседних регионов, включая Петербург, а также Госдума и Совет Федерации", - отметил глава региона.

В рамках проекта "Чистая Ладога" планируется сохранить стратегический запас питьевой воды и биологическое разнообразие крупнейшего пресного озера в Европе.

Третьим ключевым направлением работы правительства Ленинградской области должна стать социальная политика. В это понятие войдут здравоохранение, транспорт, дополнительное образование, спорт, поддержка участников СВО и членов их семей.

Отдельно Дрозденко выделил планируемую в регионе реформу местного самоуправления. Перед правительством Ленинградской области будет стоять задача выстроить одноуровневую систему управления регионом.

"В регионе будут или муниципальные округа, или городские округа, а также полная вертикализация в плане управления. С учетом горизонтальной демократии - это депутатские собрания, которые в округах и в городах будут принимать бюджеты, нормативные документы, управлять территориями, но по линии администрации будет вертикализация. Голосовать за кандидатов будут депутаты, но права представления на пост и снятия с должности будут у губернатора. Это нужно, чтобы усилить управление территориями, сохранив демократическую основу платформы", - резюмировал Дрозденко.