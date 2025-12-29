В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные легендарным кафе

Маршруты посвятят, в частности, пышечной на Большой Конюшенной улице и блинной на Гагаринской

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Бесплатные аудиопрогулки по знаковым кафе Санкт-Петербурга, которые пользуются неизменной востребованностью у жителей и гостей города на протяжении нескольких десятилетий, планируется запустить в 2026 году. Их посвятят в том числе знаменитой пышечной на Большой Конюшенной улице, блинной на Гагаринской и неочевидным окрестным достопримечательностям, сообщил Дом культуры (ДК) Льва Лурье.

"В юбилейном 2026 году в серии "Подарок городу" развернется 11 бесплатных аудиопрогулок и 15 (по числу лет существования ДК) аудиоскетчей Льва Лурье, посвященных знаковым локациям Петербурга - от Зимнего дворца и Мариинского театра до Дворца бракосочетаний №1 и Нобелевского городка", - говорится в сообщении.

Ранее проект "Подарки городу" открыла серия бесплатных аудиоскетчей петербургского писателя, историка и краеведа Льва Лурье о главных достопримечательностях Петербурга, созданная в партнерстве с сетью кондитерских. Также появились аудиопрогулки, посвященные Дому книги, книжному магазину "Подписные издания", пирожковой "Хозяюшка" в доме Виктора Цоя, а также общественному пространству Новая Голландия.

"Мы взяли неочевидные бренды, сохранившиеся с 1990-х, долговременные народные места. Например, местом, наполненным разными историями, точкой, где могли собираться и обсуждать творческие планы или просто болтать о жизни эксцентричные обитатели, стала блинная "Былины" на Гагаринской улице, 13", - приводятся в сообщении слова Лурье. В этом заведении, которое работает с 1989 года, на стенах висят гобелены с сюжетами из былин, а рядом - гравюры с изображением сказочных героев: такими элементами часто украшали квартиры в позднесоветскую эпоху. Недалеко от блинной расположен дом, где жил повар императора Николая II Иван Харитонов.

Отмечается, что в 2025 году появились бесплатные маршруты по местам Довлатова на улице Рубинштейна, посвящение балету и прогулка по Риму Гоголя. Среди планов ДК - выпуск двух изданий новых книг Льва Лурье и юбилейного путеводителя от спикеров Дома культуры, мини-выставки о Петербурге и петербуржцах и конкурс молодых гидов.

Летом 2024 года Лурье объявил о старте городского интеллектуального проекта "Собрание сочинений". Это цикл встреч с известными людьми, которые посвящены их размышлениям, воспоминаниям и впечатлениям о Санкт-Петербурге/Ленинграде. Первым гостем проекта стал Константин Райкин. 27 февраля 2026 года "о своем городе" расскажет театральный режиссер Андрей Могучий.