Суд в Армении оставил оппозиционного блогера Самсоняна под арестом

Закон предусматривает трехдневный срок для отправки решения сторонам, подчеркнул адвокат Рубен Меликян

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 29 декабря. /ТАСС/. Оппозиционный деятель, соавтор и ведущий программы "Имнемними" Нарек Самсонян, арестованный 13 ноября, останется под стражей. Апелляционный суд оставил без изменения решение об аресте суда первой инстанции. Об этом сообщил его адвокат Рубен Меликян.

"Мне сообщили из Апелляционного суда, что решение Масиса Мелконяна о заключении под стражу политического заключенного Нарека Самсоняна на два месяца не отменено. Я пока не оцениваю решение Апелляционного суда, поскольку еще не получил сам текст решения и не ознакомился с обоснованием "неотмены". Закон предусматривает трехдневный срок для отправки решения сторонам", - написал Меликян в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также проинформировал, что решение Апелляционного суда по обжалованию ареста второго ведущего подкаста Вазгена Сагателяна будет обнародовано 30 декабря.

Оппозиционные деятели, соавторы и ведущие программы "Имнемними" Нарек Самсонян и Вазген Сагателян, жестко критикующие действующую власть и премьер-министра Никола Пашиняна, были задержаны 13 ноября на основания заявления, поданного в правоохранительные органы спикером парламента Армении Аленом Симоняном. Затем решением суда они были заключены под арест на два месяца.

По словам адвоката, поводом для обращения Симоняна в правоохранительные органы стала перепалка в грубой форме между Симоняном и блогерами после того, как авторы подкаста взяли интервью у третьего президента Армении (2008-2018) Сержа Саргсяна.