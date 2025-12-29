Принятие присяги с 14 лет не зависит от процедуры получения гражданства РФ

В миграционной службе МВД РФ напомнили, что в России возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, снижен с 18 до 14 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Подростки с 14-летнего возраста, приобретающие российское гражданство, должны с 9 января 2026 года приносить присягу, независимо от того, получили они гражданство в общем, упрощенном или исключительном порядке. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.

Там напомнили, что в РФ возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства РФ, снижен с 18 до 14 лет. Соответствующий закон подписал президент РФ. "Принесение присяги является обязательным условием для лиц, приобретающих гражданство нашей страны. Эта процедура не зависит от того, как осуществлялся прием в российское гражданство: в общем, упрощенном или исключительном порядке", - сказали в службе.

В соответствии с законом с 9 января 2026 года все подростки с 14-летнего возраста, приобретающие гражданство РФ, будут приносить присягу.