На Байкале с 30 декабря закроют паромную переправу на остров Ольхон

Это связано с неблагоприятными погодными условиями

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Паромная переправа на остров Ольхон на Байкале, который является популярным туристическим местом, будет закрыта с 30 декабря из-за сильных морозов и образования льда. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства.

"Уважаемые пассажиры! Вследствие неблагоприятных погодных условий и окончания навигации, с целью соблюдения условий безопасности судоходства работа паромной переправы будет осуществляться до 29.12.2025 года включительно. Завершающий рейс состоится 29.12.2025 в 18:30 по маршруту "о. Ольхон-МРС". С 30.12.2025 года работа паромной переправы будет остановлена", - говорится в сообщении.

Автомобильное сообщение между островом и материком начнется, ориентировочно, с середины февраля 2026 года, когда ледовая переправа будет официально открыта.