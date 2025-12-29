На пути из Крыма задерживается поезд

Время задержки составляет час

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Поезд дальнего следования "Таврия" задерживается на пути из Крыма. Время задержки составляет час, сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс".

Так, на пути из Крыма задерживается: №028 Симферополь - Москва на час.

Причиной стал сход локомотива грузового поезда в ночь на 28 декабря на перегоне Кизитеринка - Проточный в Ростове-на-Дону. Позже движение на перегоне было восстановлено.

Компания сообщила, что все поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием, введены в график, либо прибыли на станции назначения.