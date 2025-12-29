В Дагестане выявили дипфейк с использованием образа главы республики

Жителей региона призывают к бдительности

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Дипфейк, созданный с использованием искусственного интеллекта с участием главы Дагестана Сергея Меликова с призывом расстрелять военнопленных за вознаграждение, распространяется в Telegram-каналах региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Администраторы дагестанских Telegram-каналов начали активно получать в "предложках" дипфейк от имени главы Дагестана. На видео руководитель республики якобы призывает расстреливать пленных и обещает за это поощрение. Многие уже поняли, но мы заявляем дополнительно, что видео - фейк. Злоумышленники создали аудио с помощью нейросетей и наложили его на видео со встречи Сергея Меликова с семьями героев СВО", - говорится в сообщении.

Власти Дагестана призывают граждан к бдительности и рекомендуют доверять только официальным источникам информации.