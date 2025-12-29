Деятельность Университета Джорджа Вашингтона признали нежелательной в РФ

Университет финансировал на территории РФ иностранные СМИ, физические лица и организации, выполняющие функции иностранного агента, указали в ГП

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность частного американского Университета Джорджа Вашингтона (The George Washington University). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Он является самым дорогим университетом США, согласно открытым источникам.

"Генеральной прокуратурой РФ по результатам проверки деятельность The George Washington University признана нежелательной на территории РФ. В структуре университета функционирует специальный аналитический центр по исследованию российского общества, политики, экономики, который на регулярной основе предоставляет площадку для антироссийских выступлений, докладов, ориентированных на дискредитацию России, в том числе в связи с проведением специальной военной операции", - сказали в Генпрокуратуре.

Там отметили, что университет финансировал на территории РФ иностранные СМИ, физические лица и организации, выполняющие функции иностранного агента.

"При этом университетом запущен медиаресурс, на котором систематизируются материалы иноагентов, нежелательных объединений об общественно-политической ситуации в России, тиражируются публикации о международной изоляции, озвучиваются призывы к властям в Вашингтоне усилить санкционное давление на нашу страну", - сообщили в Генпрокуратуре.