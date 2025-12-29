В Полтаве произошла потасовка между жителями и сотрудниками военкомата

Местные жители спасли мужчину во время попытки принудительной мобилизации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Потасовка между группой прохожих и сотрудниками полиции и территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) произошла в Полтаве. Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Время.UA".

По его данным, местные жители спасли мужчину во время попытки принудительной мобилизации. Его пытались увезти в автобусе, но неравнодушные прохожие заступились за него, проткнув колеса машины. Водитель вышел из автобуса с битой, которую позже отобрал один из молодых людей. Затем за ним погнался с пистолетом полицейский.

Вскоре пресс-служба региональной полиции подтвердила факт драки в Telegram-канале, где говорится, что "группа агрессивных лиц с применением физической силы препятствовала исполнять служебные обязанности военнослужащим и правоохранительным органам". В полиции добавили, что на место происшествия "выехала следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах.