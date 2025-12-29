Рособрнадзор объявил предостережения Институту Пушкина и еще пяти вузам

Ведомство предложило принять меры по соблюдению требований

Редакция сайта ТАСС

Здание Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Рособрнадзор объявил шести вузам предостережения и предложил принять меры по соблюдению обязательных требований. В их числе оказался Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.

Помимо Института Пушкина, предостережения от Рособрнадзора получили духовная образовательная религиозная организация высшего образования "Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Арифа", религиозная исламская образовательная организация высшего образования "Ингушский исламский университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева" и другие.