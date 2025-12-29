В Махачкале детям-сиротам в преддверии Нового года передали более 40 квартир

Мэр города Джамбулат Салавов отметил, что для администрации решение жилищного вопроса детей-сирот - один из приоритетов

МАХАЧКАЛА, 29 декабря./ТАСС/. Более 40 квартир передали власти Махачкалы в преддверии Нового года детям-сиротам. Об этом сообщил мэр города Джамбулат Салавов.

"Завершение 2025 года для нашей столицы - особенное. Сегодня мы передали ключи от новых, благоустроенных квартир тем, кто нуждается в нашей поддержке больше всего - детям-сиротам. По поручению главы республики Сергея Меликова выделены дополнительные средства, что позволило приобрести еще 41 квартиру. В ноябре жильем были обеспечены девять человек", - сказал Салавов.

По его словам, для администрации Махачкалы решение жилищного вопроса детей-сирот - один из приоритетов "Мы понимаем, что путь к полной реализации этой программы требует времени. Но мы движемся вперед и не планируем снижать темпы. Каждый ребенок, стоящий в очереди, должен быть уверен - его дом будет",- добавил он.