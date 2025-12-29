Количество заявлений в Росреестр от жителей Херсонщины увеличилось в три раза

В 2025 году число составило свыше 360 тыс.

ГЕНИЧЕСК, 29 декабря. /ТАСС/. Свыше 360 тыс. заявлений от жителей Херсонской области поступило в Росреестр в 2025 году, что почти в три раза превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщили в управлении Росреестра по региону.

За 2024 год в управление Росреестра по региону поступило на рассмотрение свыше 122 тыс. заявлений. В 2023 году их количество составило 4 030.

"В 2025 году в управление Росреестра [по Херсонской области] поступило более 360 тыс. заявлений на учетно-регистрационные действия от граждан и бизнеса", - сказано в сообщении.