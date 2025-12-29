На ЗАЭС возобновили работу высоковольтной линии "Ферросплавная-1" после ремонта

Восстановительные работы шли в присутствии инспекторов МАГАТЭ благодаря введенному "режиму тишины"

Редакция сайта ТАСС

Запорожская АЭС © Андрей Рубцов/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Работа высоковольтной линии "Ферросплавная-1" возобновлена на Запорожской АЭС после ремонта, сообщили на станции.

"На ЗАЭС возобновлена работа высоковольтной линии "Ферросплавная-1", - следует из Telegram-канала ЗАЭС.

На станции уточнили, что ремонт шел в присутствии инспекторов МАГАТЭ благодаря введенному "режиму тишины".

"На Запорожской атомной электростанции закончены работы по восстановлению линии связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций. Данная линия была повреждена в результате огневого воздействия ВСУ, что привело к прекращению поступления напряжения на станцию от линии электропередачи "Ферросплавная-1". Ремонтные мероприятия проводились совместными усилиями специалистов ЗАЭС и компании "Россети". Весь процесс проходил в присутствии инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - говорится в Telegram-канала ЗАЭС.