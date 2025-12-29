Путин постановил ежегодно проводить в России с 6 по 12 апреля Неделю космоса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин постановил каждый год проводить в России Неделю космоса с 6 по 12 апреля. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 2026 года в России ежегодно будет проводиться Неделя космоса с 6 по 12 апреля. Кроме того, председателем организационного комитета по проведению Недели космоса назначен первый зампред правительства РФ Денис Мантуров.

Путин также рекомендовал высшим должностным лицам субъектов РФ осуществлять необходимые мероприятия в рамках Недели космоса.