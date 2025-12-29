Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга вырастет с 1 января

Она повысится до 65 рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Стоимость поездок в общественном транспорте Санкт-Петербурга повысится до 65 рублей с 1 января 2026 года. Об этом сообщает комитет по транспорту города.

"С 1 января 2026 стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга и пригородных электропоездах составит 65 рублей. Недополученные доходы перевозчикам компенсирует бюджет города", - говорится в сообщении комитета.

С 2026 года проезд на общественном транспорте для гостей Петербурга будет стоить 88 рублей вместо 80. Стоимость поездки по проездному билету "Подорожник" или "Единой карте петербуржца" составит 65 рублей вместо 60.

Стоимость проездных билетов для учащихся и студентов не изменится, а тариф льготного именного билета вырастет до 839 рублей. Аналогичную сумму льготники получат в качестве ежемесячной выплаты из бюджета города.