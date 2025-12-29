Калининградский аэропорт работает в штатном режиме

Отправка и прием задержавшихся с утренних часов самолетов в связи с операцией "Ковер" над Санкт-Петербургом осуществляется оперативно

КАЛИНИНГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Калининградский аэропорт Храброво работает в штатном режиме, отправка и прием задержавшихся с утренних часов пассажирских лайнеров в связи с операцией "Ковер" над Санкт-Петербургом осуществляется максимально оперативно, число "опаздывающих" рейсов минимально. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту.

"По последним данным, на вылет из Храброво задерживаются пять рейсов, на прилет, из числа выбившихся из расписания, 10 пассажирских лайнеров, один рейс "Победы" из Шереметьево отменен. При этом, замечу, что задержки некоторых рейсов составляют от 15 минут до немногим более 1 часа, хотя есть и серьезные отставания от графика", - рассказала собеседница агентства.

Представитель аэропорта напомнила, что число задержанных рейсов, в том числе в сильно отдаленные от Калининграда города в отдельные часы дня было близко к 30. "Все аэропортовые службы справились с высокой нагрузкой, и результат их работы виден и на онлайн-табло, где с каждым часом все меньше рейсов напротив которых написано "здр", т. е. "задерживается" и все больше "выл" - "вылетел", - сказала она.

Она также отметила, что ни погодные условия, ни сильный ветер в минувшие выходные дни не стали серьезным препятствием в работе аэропорта. 30 декабря по Калининградской области синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра до 25-28 метров в секунду. "Теперь все будет зависеть от того, в какой степени штормовой ветер затронет район аэропорта", - отметила сотрудница аэропорта.