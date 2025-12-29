Муниципальные команды Вологодской области получили средства на развитие территорий

Им вручили сертификаты на сумму от 1,5 до 8,9 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов вручил награды лучшим муниципальным командам региона, эффективность которых измеряли по 57 показателям в 14 направлениях. Они получили сертификаты на сумму от 1,5 до 8,9 млн рублей, которые можно направить на развитие территорий, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Конкурсная комиссия оценивала работу по народосбережению, реализации мер поддержки, финансовой политике, результаты в АПК, образовании, спорте, взаимодействие с жителями и другие факторы. "Лучшими из лучших" признаны 10 команд: Вологды, Белозерского, Вашкинского, Вологодского, Междуреченского, Никольского, Тарногского, Харовского, Усть-Кубинского и Шекснинского округов. Их руководители получили сертификаты на сумму от 1,5 до 8,9 млн рублей. Средства направят на развитие муниципалитетов", - сказано в сообщении.

Торжественная церемония прошла в правительстве области. Глава региона поздравил руководителей муниципальных образований с наступающим Новым годом и подвел итоги работы округов в уходящем году.

По его словам, в 2026-м во всех без исключения сферах экономики региона продолжится социально ориентированная работа. "Речь идет о созидательных трансформациях в социальной сфере, выполнении обязательств в сфере обеспечения жизнедеятельности вологжан и создании новых инфраструктурных возможностей", - отметил Филимонов.